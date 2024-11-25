В семи городах Челябинской области объявлен режим НМУ

В Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Златоусте, Сатке, Аше ожидается режим неблагоприятных метеоусловий, во время которого в приземном слое накапливаются загрязняющие вещества. Об этом сообщает Челябинский гидрометцентр.

Режим НМУ первой степени опасности продлится с 17:00 25 ноября до 19:00 29 ноября. Во время его действия предприятия региона обязаны снизить производственные процессы на 15-20%.

В предыдущий раз в Челябинской области режим НМУ вводили в конце октября. С 26 по 30 октября он наблюдался в Челябинске и Коркино, с 29 по 30 октября — в Сатке, Карабаше и Златоусте.

Виталина Ярховска