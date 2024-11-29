Минэкономики ждет укрепления рубля после прекращения нервозности на рынке

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что колебания курса рубля на текущей неделе связаны с разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера. Он подчеркнул, что российский торговый баланс остается «крепким», а правительство работает в тесной координации с ЦБ для принятия необходимых решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наши компании-экспортеры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт. Идут расчеты по внешнеторговым контрактам. Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям»,— сказал журналистам господин Решетников (цитата по ТАСС).

При этом он признал повышенную волатильность на финансовом рынке из-за отсутствия торговли долларом и евро на бирже. Министр отметил, что дополнительные поступления валюты или рост спроса могут вызывать значительные колебания курса. Он напомнил о мерах, принятых Банком России. С 28 ноября и до конца года ЦБ отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

27 ноября курс доллара превысил отметку 114 руб./$, поднимаясь в моменте на 11,5%. Ослабление рубля объясняется дефицитом валюты из-за американских санкций, которые усложнили возможность экспортеров по репатриации выручки. Президент России Владимир Путин говорил, что колебания курса зависят не только от инфляционных процессов, но и от многих факторов сезонного характера, включая цены на нефть и платежи в бюджет.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Пристегните рубли».