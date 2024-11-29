В Уфе на следующей неделе отключат воду в 23 жилых домах

ГУП «Уфаводоканал» сообщило о плановых отключениях воды на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Холодную и горячую воду отключат в домах 12 и 14 на Революционной улице, в домах 45 и 47 на улице Достоевского и в доме 40 на Карла Маркса. Без воды также останется лицей №1. Ограничение продлится с 11:00 до 23:00 2 декабря.

Без холодной и горячей воды с 11:00 2 декабря по 10:00 3 декабря останутся дома 39, 41 и 41/1 на Шота Руставели и дома 14 и 14/1 на адмирала Макарова.

Холодную воду также отключат в домах 47, 51,59, 60 и 37/1 на Ленина и в доме 18/20 на Революционной улице, а также в детсаду №138. Ограничение продлится с 12:00 3 декабря до 11:00 4 декабря.

Без холодной воды останутся дома 19, 21, 21/1, 23, 25, 33, 33/1, 33/2 на Бакалинской улице, дома 16, 18, 18/1, 20, 22, 22/1 на Айской улице и 54/1, 60 и 62 на Караидельской улице, а также Башкирский экономико-юридический колледж, лицей №94, детсад №326 и ТЦ Ultra. Ограничение продлится с 10:30 до 18:30 4 декабря.

Венера Хисамова