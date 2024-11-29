В Ростове разработан новогодний брендбук

Брендбук и концепция комплексного оформления к Новому Году разработаны в Ростове. Сообщение об этом, а также ссылка на шаблоны опубликованы на портале городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://rostov-gorod.ru / press_room / news / 8904 / 193818 Фото: https://rostov-gorod.ru / press_room / news / 8904 / 193818

Основными цветами праздника избраны синий, красный и белый. Использовать дизайнерские решения могут городские службы, коммерческие организации и граждане, желающие украсить свои дома. Трехцветная окраска может появиться также на корпусах общественного транспорта.

Дмитрий Ковалевский