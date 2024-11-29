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Производитель майонеза «Махеевъ» повысит цены на свою продукцию с 15 декабря

«Эссен Продакшн АГ», один из крупнейших производителей майонеза в России, уведомил ритейлеров о повышении отпускных цен на 21 популярную позицию майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» на 2,9–10%, а также на четыре наименования майонезных соусов и два вида томатной пасты на 5–14,6%. Это повышение вступит в силу с 15 декабря 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Производитель майонеза «Махеевъ» повысит цены на свою продукцию с 15 декабря

Производитель майонеза «Махеевъ» повысит цены на свою продукцию с 15 декабря

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Производитель майонеза «Махеевъ» повысит цены на свою продукцию с 15 декабря

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По данным письма производителя, рост цен обусловлен увеличением закупочных цен на основные ингредиенты, в первую очередь на подсолнечное масло. В частности, стоимость сырого подсолнечного масла на внутреннем рынке за последнюю неделю выросла на 0,83% и достигла 103,85 тыс. руб. за тонну. В годовом исчислении цена поднялась на 40,3%. Рафинированное масло, которое используется для производства майонеза, стоит на 10% дороже.

Это повышение является вторым в текущем месяце для «Эссен Продакшн АГ»: 15 ноября цены на 18 позиций майонеза и два соуса были увеличены на 10%. Несмотря на рост цен производителей, на розничном рынке это не оказало значительного влияния, считают эксперты.

Производители майонеза испытывают давление из-за роста стоимости упаковки и других компонентов, что может привести к дополнительному повышению цен в следующем году. Однако специалисты предполагают, что цены на подсолнечное масло, вероятно, уже достигли своего пика.

На российском рынке майонеза пять крупнейших производителей контролируют 86% рынка, при этом группа «Эссен Продакшн АГ» занимает 19% рынка. В 2023 году в России было произведено 871,1 тыс. тонн майонеза.

Анар Зейналов

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