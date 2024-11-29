Пострадавшим в Курской области начали выплату компенсаций за аренду жилья

В Курской области начали выплату компенсаций стоимости аренды жилья пострадавшим жителям приграничных регионов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, на данный момент подано свыше 4,5 тыс. заявлений, положительное решение принято почти по 650 из них. Он отметил, что на эти цели из федерального бюджета выделили более 1 млрд руб.

«Правительство ведет большую работу по оказанию помощи пострадавшим гражданам в приграничных регионах. В том числе предоставляются единовременная финансовая помощь, выплаты при утрате имущества, сертификаты на приобретение жилья»,— рассказал господин Хуснуллин.

Компенсации могут получить жители приграничных районов Курской области, арендующие жилье как в регионе, так и за его пределами. Для многодетных семей сумма выплаты составит 40 тыс., для остальных — 20 тыс. руб.

В начале ноября Марат Хуснуллин посетил с рабочей поездкой Курскую область. Он говорил, что жилищные сертификаты для жителей приграничных районов Курской области в первую очередь предоставят многодетным семьям, пенсионерам, участникам спецоперации на Украине.

На той же неделе в Курске у здания правительства прошли митинги жителей, которые были вынуждены покинуть дома в приграничье. Они жаловались, что не могут получить обещанные жилищные сертификаты.

Подробнее о протестах в Курске — в материале «Ъ» «Курские беженцы недостаточно сертифицированы».