Меркель объяснила, почему ЕС не начал помогать Украине с оружием раньше

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в НАТО не отказывались от поддержки Украины, однако она и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд надеялись на дипломатическое решение в рамках Минских соглашений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангела Меркель

Фото: Reuters Ангела Меркель

Фото: Reuters

«Я тогда (в 2014 году.— "Ъ") все поставила на то, чтобы мы продвинулись вперед на основе Минских соглашений»,— сказала она в эфире телеканала ZDF (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос, почему Брюссель не начал оружейные поставки Киеву намного раньше, госпожа Меркель сказала, что в НАТО «на этот счет были масштабные планы» и действовало «что-то вроде разделения рабочего процесса».

«Я прошу еще раз представить, в какой ситуации была Украина в 2014 году. И я тогда с президентом Олландом сосредоточилась на поиске дипломатических решений...К сожалению, это не имело желаемого успеха»,— сказала Ангела Меркель. По ее словам, отчасти на это повлияла пандемия коронавируса, так как лидеры стран не могли встречаться часто.

Ранее бывший канцлер Германии в мемуарах призналась, что в 2008 году была против принятия Украины в НАТО, поскольку опасалась последствий для безопасности самого Североатлантического альянса. Позднее в интервью британской газете The Times она высказала мнение, что в какой-то момент все стороны конфликта должны будут начать переговоры.

Избранный президент США Дональд Трамп 27 ноября сообщил, что назначит отставного генерала Кита Келлога спецпосланником по Украине для ведения мирных переговоров с Россией. Во время первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) в команде господина Трампа был спецпредставитель по Украине Курт Волкер, который обсуждал реализацию Минских соглашений с Киевом и Москвой. В 2019-м он ушел в отставку. При действующем президенте США Джо Байдене спецпосланник не назначался.

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