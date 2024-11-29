Для спасения Даниэля Загорулько не хватает 935 226 руб.

Гематолог Областной детской клинической больницы Вадим Якимов (Екатеринбург): «У Даниэля диагностировано тяжелое наследственное заболевание крови — бета-талассемия, при которой нарушен синтез гемоглобина, ребенок страдает от анемии. Чтобы поднять уровень гемоглобина, ему проводятся регулярные гемотрансфузии компонентами крови, это привело к избыточному накоплению железа в организме, нарушению работы селезенки, печени, костного мозга. Для того чтобы уменьшить необходимость частых переливаний крови и опасную перегрузку железом, требуется терапия препаратом реблозил».

Стоимость лекарства 1 271 226 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Урал» соберут 36 тыс. руб. Не хватает 935 226 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Даниэля Загорулько, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Даниэля — Луизы Юнусовны Загорулько. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).