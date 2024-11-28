Дом Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге стал объектом культурного наследия

В Екатеринбурге дом №8 на ул. Чернышевского, в котором родился скульптор Эрнст Неизвестный, стал объектом культурного наследия (ОКН), сообщили в управлении государственной охраны ОКН Свердловской области. Приказ об этом подписали 27 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом Эрнста Неизвестного в 2022 году

Фото: Управление госохраны ОКН Свердловской области Дом Эрнста Неизвестного в 2022 году

Фото: Управление госохраны ОКН Свердловской области

Эрнст Неизвестный — советский скульптор, который родился в Свердловске. Он создал скульптуру «Орфей» (ее получают победители «ТЭФИ» за достижения в области телевидения) и мемориалы «Маска скорби» в Екатеринбурге и Магадане, посвященные жертвам политических репрессий. Кроме того, Эрнст Неизвестный — автор памятника на могиле советского лидера Никиты Хрущева.

Ранее «Ъ-Урал» писал о том, что управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области отказалось включать дом Топоркова в реестр ОКН.

Ксения Тарских