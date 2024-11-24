ХК «Автомобилист» победил минское «Динамо» в гостях в овертайме

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл минское «Динамо» в 28 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Минске и закончилась со счетом 2:3 ОТ (1:1;1:0;0:1;0:1). За матчем на трибунах наблюдали более 15 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Максим Осипов, Андрей Обидин, Степан Хрипунов. У «Динамо» отличились: Александр Волков, Брэйди Лайл.

После 28 игр у «Автомобилиста» 39 очков, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У «Динамо» 32 очка, команда осталась на восьмой строчке Западной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» проиграл китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:2 Б (0:1;0:0;1:0;0:0).

Следующий матч «Автомобилист» проведет дома: 28 ноября сыграет с омским «Авангардом» в Екатеринбурге.

Виталий Красиков