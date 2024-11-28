Минфин не планирует повышать порог продажи валютной выручки экспортерами

В Минфине не обсуждается повышение обязательного порога продажи валютной выручки для экспортеров, сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос журналистов РБК о введении такой меры на фоне ослабления курса рубля. За последние несколько дней курс рубля вырос до значений более 100 за доллар и 110 за евро, что соответствует максимумам с 2022 года.

«Сейчас не обсуждается поднятие норматива продажи валютной выручки, наблюдаем за динамикой рынка»,— сказали в пресс-службе ведомства. В материале РБК отмечается, что эксперты считают ужесточение требований о конвертации экспортной выручки одним из способов предотвращения обесценивания национальной валюты.

На 29 ноября Центральный банк установил официальный курс доллара на уровне 109,5 руб., евро — 116 руб., юаня — 14,7 руб. Накануне, 27 ноября, доллар на международном валютном рынке Forex превышал 114 руб., евро — 120 руб. ЦБ в ответ на ослабление курса рубля с сегодняшнего дня, 28 ноября, и до конца года отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. На открытии торгов на рынке Forex 28 ноября доллар составлял 105,45 руб., евро — 110,6 руб. По состоянию на 19:00 мск доллар торгуется на уровне 106,7 руб. (+1,8%), евро — 112, 6 руб. (+1,49%).

Обязательная продажа валютной выручки экспортерами введена в октябре 2023 года. Поначалу крупнейшие экспортеры должны были зачислять не менее 80% выручки на российские счета в течение 60 дней с момента получения. В течение двух недель они должны были продавать не менее 90% от зачисленного. После введения США санкций в отношении Мосбиржи и остановки биржевых торгов долларом и евро порог продажи валютной выручи снизился в июне 2024 года с 80% до 60%, в июле — до 40%. В октябре экспортерам разрешили продавать 25% выручки, полученной по внешнеторговым контрактам.

О динамике продаж валютной выручки — в публикации «Ъ» «Валютная выручка ищет путь домой».