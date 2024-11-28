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Коммерсантъ FM
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Рубль растет на внебиржевых торгах

Курс доллара к рублю на международном рынке Forex снизился до 108,5 руб./$ по состоянию на 15:35 мск. В 10:15 мск доллар торговался на уровне 105,45 руб.

По состоянию на 15:35 доллар снижается на 4,11%, до 108,5 руб. На открытии торгов доллар стоил 113,14 руб.

Евро по состоянию на 15:35 снижается на 4,25%, до 114,5 руб. В 10:00 мск евро торговался на уровне 110,6 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

27 ноября Банк России сообщил, что с сегодняшнего дня и до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке. Решение принято для снижения волатильности.

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