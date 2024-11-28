Путин допустил появление отдельного вида войск по БПЛА

Президент Владимир Путин заявил, что Министерство обороны и Генеральный штаб думают над выделением операторов беспилотников в отдельный вид войск. По его словам, в боевых действиях на Украине российские военные применяют больше беспилотников, чем украинские.

«Дроны используются сейчас с обеих сторон очень активно. Очень активно используются и Вооруженными силами Украины. У нас все-таки больше применяют дронов. Но и с той стороны применяют немало»,— сказал президент, выступая на конференции по итогам саммита ОДКБ в Астане (цитата по ТАСС).

Президент отметил, что министр обороны Андрей Белоусов хорошо понимает вопросы, связанные с беспилотниками, и вместе с профессиональными военными рассматривает возможность выделения операторов БПЛА в отдельный вид войск.

Подробнее о поездке Владимира Путина в Астану — в материале Андрея Колесникова «К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой».