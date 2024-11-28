Власти Екатеринбурга планируют закупить 185 автобусов в следующем году

В 2025 году мэрия Екатеринбурга планирует закупить 50 трамваев, 60 троллейбусов и 185 автобусов. Как сообщил близкий к мэрии telegram-канал «Екатеринбург.Главное», в 2026 году администрация приобретет 25 троллейбусов, 50 трамваев, 210 автобусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным источника портала E1.ru, в 2025 году власти закупят 15 трехсекционных трамваев «Кастор». Их направят в Академический район города.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в декабре в Екатеринбурге ожидается поставка 30 новых автобусов. Они могут выйти на маршруты в феврале 2025 года после технической подготовки и регистрации в Госавтоинспекции.

Виталий Красиков