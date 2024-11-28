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В Казани задержали иностранцев, разрисовавших стены вуза

Полиция Казани задержала 3 иностранцев, подозреваемых в вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В отдел полиции поступило сообщение, что группа лиц нанесла надписи аэрозольными баллончиками и металлическим предметом, похожим на гвоздодер, повредила стены университета на ул. Кремлевской.

Задержанными оказались трое граждан ближнего зарубежья, приехавшие в Казань на работу. Двоих из них арестовали, третий находится под домашним арестом.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Диана Соловьёва

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