Умерла народная артистка Вера Карпова

Актриса театра и кино, народная артистка России Вера Карпова умерла в возрасте 91 года. Она служила в Театре комедии имени Н. П. Акимова и снялась в фильмах «Неподдающиеся» 1959 года и «Преступление и наказание» 2007 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера Карпова в 2005 году

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Вера Карпова в 2005 году

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

«Она была воплощением особого, петербургского театрального стиля, артистической выправки, остроумия и шарма. Всю свою творческую жизнь актриса посвятила Театру комедии. Каждый режиссер обычно выбирает в качестве героини определенное лицо — так меняются времена в театре. Вера Карпова понадобилась всем. Она сама была — эпоха!» — говорится в сообщении Театра комедии во «ВКонтакте».

Соболезнования в связи со смертью Веры Карповой выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он назвал произошедшее тяжелой утратой, а актрису — легендой и хранителем традиций Театра комедии.

Вера Карпова родилась 6 февраля 1933 года в Ленинграде. В Театре комедии она сыграла больше 80 ролей, в том числе главные роли в спектаклях «Тень», «Двенадцатая ночь» и «Ревизор». В фильме «Преступление и наказание» 2007 года сыграла старуху-процентщицу. Она была актрисой в фильмах «Человек родился» (1956), «Улица полна неожиданностей» (1958), «Луной был полон сад» (2000), а также в сериалах «Военная разведка: Западный фронт» (2010), «Спутники» (2015), «Воскресенский» (2021).