Суд узаконил штрафы челябинскому подрядчику за плохую уборку снега

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в отношении ООО «Электрострой» в размере более 8,5 млн руб., который был начислен подрядчику комитетом дорожного хозяйства Челябинска за плохую уборку снега. Компания пыталась обжаловать решение арбитражного суда Челябинской области. Информация об этом опубликована в картотеке дел.

ООО «Электрострой» обратилось в апелляционную инстанцию 24 октября 2024 года. Истец пытался обжаловать решение суда, в рамках которого были частично удовлетворены требования комитета дорожного хозяйства Челябинска о взыскании штрафа за плохую уборку снега зимой в 2023-2024 годах

Изначально с заявлением в первую инстанцию обратился «Электрострой» в феврале текущего года. Компания просила признать незаконным начисление 85 штрафов от комитета на общую сумму более 81 млн руб. В результате ведомство подало встречный иск с требованием взыскать с подрядчика 77 млн руб. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил оба заявления частично и назначил «Электрострою» выплатить лишь часть штрафов 8,5 млн руб.

Подрядчик заключил контракт на содержание улично-дорожной сети в Центральном районе Челябинска с комитетом дорожного хозяйства на период 2022-2025 годов. Штрафы в размере 81 млн руб. структура мэрии начислила «Электрострою» за плохую уборку снега после выпавшей в декабре 2023 года двухмесячной нормы осадков.