СПЧ Башкирии: участника СВО вынудили продать автомобиль по заниженной цене

В Кумертау мужчина, угрожая оружием, заставил участника СВО Венера Акчурина продать ему свой автомобиль по стоимости в два раза ниже рыночной, сообщает пресс-служба СПЧ Башкирии со ссылкой на открытые источники. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Венер Акчурин участвовал в штурме Бахмута (Артемовска), награжден медалью Шаймуратова. В бою он лишился ноги, ходит с протезом.

«Мы связались с Венером Акчуриным. СПЧ окажет содействие в гражданско-правовом порядке в восстановлении права пострадавшего»,— отмечается в релизе.

Как сообщили пресс-службы МВД по Башкирии и республиканского СКР, в отношении 34-летнего гражданина Азербайджана возбуждены уголовные дела по двум фактам вымогательства (чч. 1 и 2 ст. 163 УК РФ). По предварительным данным, он, угрожая, заставил 43-летнего жителя Кумертау продать ему автомобиль Opel Astra по той цене, по которой он сам назвал. 22-летнего жителя города он так же заставил подписать договор-купли продажи на автомобиль марки ВАЗ-2114, но в итоге потерпевший лишился машины, а деньги не получил.

Также он обвиняется в покушении на убийство из хулиганских побуждений. (ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 105 УК). По версии следствия, вечером 30 июля этого года на остановке общественного транспорта, во время конфликта с местным жителем, он из неустановленного оружия выстрелил ему в голову. Потерпевший успел увернуться, но получил травму уха.

Кроме того, в отношении обвиняемого полицейские составили протокол за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ). По решению суда на иностранца наложен штраф без выдворения за пределы России. Он находится под стражей.

Майя Иванова