Учителей гимназии в Стерлитамаке лишили стимулирующих выплат

Гострудинспекция в Башкирии выдала предостережение администрации гимназии №2 Стерлитамака, где педагогам в этом году перестали начислять стимулирующие выплаты за ведение профильных предметов, сообщает пресс-служба ведомства.

Также в гимназии не была организована работа комиссии, принимающей решение о выплате стимулирующих надбавок, распределение которых зависит от результативности труда.

Работодатель отказал в выплате повышающих коэффициентов и стимулирующих сумм к должностным окладам из-за «перерасхода фондов по педагогическому персоналу» из республиканского бюджета, что не является основанием для невыплаты в полном объеме зарплаты работникам, отметили в ведомстве. Гострудинспекция направила запросы в региональные министерство финансов и министерство образования и науки.

Так как «нарушение конституционного права социально значимой категории работников на получение вознаграждения за труд не пресечено, информация направлена в прокуратуру республики для согласования возможности проведения внеплановой проверки» в гимназии, сообщается в релизе.

Майя Иванова