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Пловчиха из Казани установила новый юношеский рекорд на Чемпионате России

Спортсменка из Казани Софья Дьякова заняла первое место на чемпионате России по плаванию и установила новый юношеский рекорд. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Пловчиха из Казани установила новый юношеский рекорд на Чемпионате России

Пловчиха из Казани установила новый юношеский рекорд на Чемпионате России

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Пловчиха из Казани установила новый юношеский рекорд на Чемпионате России

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

На соревнованиях Софья Дьякова проплыла 400 м вольным стилем за 4:02,12. Прошлый рекорд установила пловчиха Арина Опенышева в 2015 году. Она преодолела дистанцию за 4:03,08.

Софья Дьякова также выиграла серебряную медаль в дистанции 800 м вольным стилем. В составе сборной Татарстана спортсменка взяла золото в эстафете 4200.

Казанская пловчиха тренируется в Спортивной школе олимпийского резерва «Дельта» под руководством Светланы Чепик.

Чемпионат России по плаванию проходил с 21 по 26 ноября в Санкт-Петербурге. В нем участвовали около 900 спортсменов из более 70 регионов страны.

Диана Соловьёва

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