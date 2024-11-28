Внешнеторговый оборот Финляндии достиг минимальных с 2021 года €96 млрд

Объемы внешней торговли Финляндии по итогам восьми месяцев текущего года упали до трехлетнего минимума и оказались на уровне примерно €96 млрд. Это следует из данных Евростата и расчетов «РИА Новости».

По итогам января—августа финская внешняя торговля сократилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Таким образом, ее объем достиг минимума с 2021 года — €95,9 млрд. Финский импорт за тот же период составил €48,9 млрд, экспорт — €47,1 млрд.

Больше всего торговля финнов в абсолютных значениях выросла с Швейцарией — на €112 млн, Эквадором — на €78 млн, Саудовской Аравией — на €75 млн. Сильнее всего товарооборот упал с Эстонией — на €649 млн, Германией — на €404 млн, РФ — на €381 млн.

Россия с показателем в €847,2 млн заняла 21-е место среди внешнеторговых партнеров Финляндии. По импорту РФ стала 14-й, а по экспорту заняла 31-е место (€603 млн и €244 млн соответственно).