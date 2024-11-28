Телеканал CBS отказался от интервью с Илоном Маском без предварительной редактуры

Руководство американского телеканала CBS решило не проводить интервью с предпринимателем Илоном Маском, так как не хотело, чтобы оно распространилось в соцсети X без предварительного монтажа. Об этом рассказала журналистка Кэтрин Херридж, уволенная из компании в феврале текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэтрин Херридж

Фото: Bipartisan Policy Кэтрин Херридж

Фото: Bipartisan Policy

«Осенью 2023 года я предложила CBS News интервью с Илоном Маском»,— написала она на странице в упомянутой соцсети. По словам госпожи Херридж, возможность для такого разговора тогда имела большую значимость. Но условием бизнесмена была трансляция беседы в прямом эфире в соцсети X.

Руководство CBS отказалось от этого, заявив, что интервью следует записать заранее, затем отредактировать полученный контент, который должны увидеть зрители, продолжила журналистка. Она добавила, что на CBS объяснили такую необходимость следующим образом: «Мы не знаем, что он скажет». Кэтрин Херридж заключила, что «все просто отменилось», добавив, что в этой связи она испытала чувство стыда.

В конце октября The Wall Street Journal (WSJ) утверждала, что у господина Маска есть регулярные контакты с российской стороной, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. По версии газеты, бизнесмен и глава российского государства могли обсуждать возможность ограничить работу на Тайване спутниковых терминалов компании Starlink, принадлежащей Илону Маску. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у господина Путина нет никаких контактов с господином Маском с момента их единственного разговора, имевшего место до 2022 года.

Издание Axios, в свою очередь, сообщало о конфликте между Илоном Маском и советником избранного президента США Дональда Трампа Борисом Эпштейном. Причиной были планы по распределению должностей в новой администрации Белого дома.

О формировании команды избранного президента — в материале «Ъ» «Американцы ждут подарков от Дональда Трампа».