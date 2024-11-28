Рябков: Россия добьется, чтобы США охватила дрожь от их действий на Украине

Россия добьется того, чтобы США «охватила дрожь и оторопь» от последствий вовлеченности американцев в конфликт на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Американские планировщики, американские политики с невероятной легкостью рассуждают о географии применения их средств, о дальности применения их средств. Они должны понимать, эти самые планировщики, что тем самым они подтверждают факт того, что США стали уже, называя вещи своими именами, стороной данного конфликта»,— заявил господин Рябков в интервью «РИА Новости».

По мнению дипломата, некоторое время назад в Вашингтоне возникли бы большие сомнения в целесообразности нагнетать обстановку в зоне конфликта. «Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это»,— отметил замглавы российского МИДа.

Ранее Reuters написало, что американская разведка не видит увеличения угрозы ядерной эскалации со стороны России из-за поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS производства США. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 21 ноября заявила, что Вашингтон не менял подхода к развертыванию своих ядерных сил после запуска Россией новой баллистической ракеты «Орешник». По ее словам, США не стремятся к прямой конфронтации с РФ, но продолжат военную помощь Украине.

Минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». По этому поводу Владимир Путин выступил со специальным обращением.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».