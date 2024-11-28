Маск: свидетель по делу об импичменте Трампа — на зарплате украинских олигархов

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что бывший сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Александр Виндман получает деньги от предпринимателей с Украины. Господин Виндман в 2019 году был свидетелем по делу об импичменте Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США.

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Фото: Patrick Semansky / AP Александр Виндман

Фото: Patrick Semansky / AP

«Виндман находится на зарплате у украинских олигархов и совершил государственную измену, за что понесет соответствующее наказание»,— написал бизнесмен в соцсети X. Так господин Маск отреагировал на обвинения со стороны Александра Виндмана в том, что Россия использует предпринимателя для оказания влияния на американские власти.

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Фото: Brian Snyder/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Brian Snyder/File Photo, Reuters

В конце октября The Wall Street Journal утверждала, что у господина Маска есть регулярные контакты с российской стороной, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. По версии газеты, бизнесмен и глава российского государства могли обсуждать возможность ограничить работу на Тайване спутниковых терминалов компании Starlink, принадлежащей Илону Маску. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у господина Путина нет никаких контактов с господином Маском с момента их единственного разговора, имевшего место до 2022 года.

Издание Axios ранее сообщало о конфликте между Илоном Маском и советником господина Трампа Борисом Эпштейном. Причиной были планы по распределению должностей в новой администрации Белого дома.

О формировании команды избранного президента — в материале «Ъ» «Американцы ждут подарков от Дональда Трампа».