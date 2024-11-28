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Искусственный интеллект бросил вызов

Мировой рынок смартфонов обещает вернуться к росту

Мировой рынок смартфонов по итогам 2024 года вырастет на 6,2%, прервав двухлетний период стагнации, прогнозирует исследовательская компания IDC. Среди причин возобновившегося роста эксперты видят бурное развитие технологий ИИ, которое стимулирует производителей и потребителей быстрее обновлять свои устройства. Еще одним фактором, который подстегивает продажи, станут раскладывающиеся смартфоны, по итогам года они могут увеличиться на 10,5%.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Исследовательская компания IDC заявила, что по итогам завершающегося 2024 года продажи смартфонов в мире составят 1,24 млрд штук, это на 6,2% больше, чем в 2023 году. Последние два года рынок смартфонов либо снижался, либо в отдельные кварталы показывал близкую к нулю динамику. Аналитики IDC отмечают, что одним из драйверов роста для рынка в целом стали продажи смартфонов на ОС Android — на 7,6% по сравнению с прошлым годом. Особенно хорошо продаются новые телефоны на Android — преимущественно нижнего и среднего ценового сегмента — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.

В свою очередь, продажи смартфонов на iOS от Apple в этом году покажут гораздо более скромный рост — всего на 0,4%. IDC отмечает, что Apple продолжает испытывать проблемы с продажами в Китае, США и Европе, хотя на некоторых рынках, например в Индии, продажи достигли рекордных показателей. Впрочем, аналитики полагают, что в 2025 году Apple может улучшить свои показатели. По прогнозам IDC, в следующем году продажи айфонов вырастут на 3,1%, а продажи смартфонов на Android — лишь на 1,7%. В целом же в ближайшие годы IDC ожидает продолжения роста, хотя и более скромными темпами: среднегодовой рост за пять лет, с 2023 по 2028 год, составит 2,6%.

Говоря о причинах восстановления мирового рынка смартфонов в этом году, компания IDC прежде всего выделяет бурный рост развития и популярности технологий искусственного интеллекта (ИИ). «ИИ продолжает быть горячей темой и главным приоритетом для многих производителей смартфонов,— отмечает содиректор IDC по исследованиям Набилла Попаль.— Мы продолжаем считать, что генеративный ИИ будет коренным образом менять опыт пользователей в ближайшее время. Кроме того, отрасли требуется еще больше инвестиций, чтобы укрепить доверие пользователей к этим технологиям, превратив их в нечто обязательное (must have), чтобы таким образом стимулировать людей идти в магазины (за новыми телефонами.— “Ъ”)».

Еще одним фактором роста в этом году стали раскладывающиеся смартфоны. «Новые модели раскладывающихся смартфонов продолжают быть в центре внимания, несмотря на все еще низкие объемы их продаж в целом по рынку,— подчеркивает содиректор IDC по исследованиям рынка мобильных телефонов Энтони Скарселла.— Например, в третьем квартале продажи раскладывающихся смартфонов во всем мире снизились на 7,4%, даже несмотря на то что ряд ведущих производителей выпустили новые модели. Тем не менее по итогам года продажи таких телефонов увеличатся на 10,5%, а до 2028 года среднегодовой рост их продаж составит 15,9%».

В России продажи смартфонов за первое полугодие 2024 года также растут. Всего их было продано 14,1 млн штук на общую сумму свыше 342 млрд руб., сообщал РБК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок показал прирост в штуках на 10% и на 24% — в деньгах. Из них 11,4 млн штук на сумму 168 млрд руб. было продано смартфонов китайских брендов, из которых больше всего — брендов Redmi и Realme. 33% от общей суммы выручки досталось компании Apple, 16% пришлось на Xiaomi, Redmi и POCO, 15% — Samsung, 7% — Tecno и 6% — Realme.

Евгений Хвостик

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