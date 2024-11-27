Глава Тюмени Максим Афанасьев 3 декабря проведет прямую линию с жителями города
Мэр Тюмени Максим Афанасьев проведет прямую линию с жителями города 3 декабря в 17:00, сообщил он в своем telegram-канале.
Глава Тюмени Максим Афанасьев
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Благодаря вашим комментариям и предложениям мы уже смогли обсудить множество проектов и вопросов в сфере благоустройства, транспорта и дорожного строительства»,— обратился к жителям Тюмени господин Афанасьев.
Прямой эфир будут вести телеканалы «Тюменское время», «Твоя Тюмень» и ОТР. Кроме того, он будет доступен на страницах мэра в соцсетях.
Напомним, ранее Максим Афанасьев вошел в президиум тюменского политсовета «Единой России».