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Глава Тюмени Максим Афанасьев 3 декабря проведет прямую линию с жителями города

Мэр Тюмени Максим Афанасьев проведет прямую линию с жителями города 3 декабря в 17:00, сообщил он в своем telegram-канале.

Глава Тюмени Максим Афанасьев

Глава Тюмени Максим Афанасьев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава Тюмени Максим Афанасьев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Благодаря вашим комментариям и предложениям мы уже смогли обсудить множество проектов и вопросов в сфере благоустройства, транспорта и дорожного строительства»,— обратился к жителям Тюмени господин Афанасьев.

Прямой эфир будут вести телеканалы «Тюменское время», «Твоя Тюмень» и ОТР. Кроме того, он будет доступен на страницах мэра в соцсетях.

Напомним, ранее Максим Афанасьев вошел в президиум тюменского политсовета «Единой России».

Виталий Красиков

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