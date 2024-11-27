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Тюменское УФАС оштрафовало «СМС-центр» на 200 тыс. рублей за рассылку рекламы

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тюменской области оштрафовало компанию ООО «СМС-центр» на 200 тыс руб за незаконную рассылку рекламы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Житель Тюмени обратился с жалобой на сообщение об одобрении получения кредита и его сумме, разрешение на получение которого не давал. «Общество уже неоднократно совершало подобные административные правонарушения, за которые было привлечено к ответственности», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее УФАС по Свердловской области признало ненадлежащей рекламу ПАО «Совкомбанка», на рассылку которой неоднократно жаловался житель Свердловской области.

Ксения Тарских

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