Тюменское УФАС оштрафовало «СМС-центр» на 200 тыс. рублей за рассылку рекламы

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тюменской области оштрафовало компанию ООО «СМС-центр» на 200 тыс руб за незаконную рассылку рекламы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Житель Тюмени обратился с жалобой на сообщение об одобрении получения кредита и его сумме, разрешение на получение которого не давал. «Общество уже неоднократно совершало подобные административные правонарушения, за которые было привлечено к ответственности», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее УФАС по Свердловской области признало ненадлежащей рекламу ПАО «Совкомбанка», на рассылку которой неоднократно жаловался житель Свердловской области.

Ксения Тарских