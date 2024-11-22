Совкомбанк может получить штраф до 1 млн из-за рассылки рекламы уральцу

Свердловское УФАС России признало ненадлежащей рекламу ПАО «Совкомбанка», на рассылку которой неоднократно жаловался житель Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, на почту гражданина, ранее отозвавшего свое согласие на рассылку, снова начала поступать реклама банка. Закон о рекламе запрещает распространять рекламу посредством смс, звонков и электронных рассылок без предварительного согласия.

Совкомбанк не представил доказательств, что согласие гражданина на рекламу было получено. В связи с этим комиссия Свердловского УФАС России признала нарушение. В отношении банка будет возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит от 300 тыс. до 1 млн руб. штрафа.

Анастасия Таначева