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Коммерсантъ FM
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Reuters: спецпосланником США по Украине может стать соавтор мирного плана Келлог

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру отставного генерала Кита Келлога, предлагавшего республиканцу заморозить российско-украинский конфликт по линии фронта, на должность спецпосланника по Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех источников. Решение пока не принято. Собеседники агентства приписывают лидерство в борьбе за пост другому кандидату — бывшему главе Нацразведки Ричарду Гренеллу.

Кит Келлог

Кит Келлог

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Кит Келлог

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Кит Келлог с 2017 по 2018 год — во время первого президентского срока Дональда Трампа — был ответственным секретарем Совета по нацбезопасности США. В переходной команде республиканца отвечал за вопросы оборонной политики.

В июле вместе с Фредом Флейтцем, тоже работавшим в руководстве аппарата Совета нацбзеопасности при Дональде Трампе, Кит Келлог представил план прекращения боевых действий на Украине. Он, в частности, предполагает заморозку боевых действий по линии фронта и старт мирных переговоров без требований к Киеву признать за Москвой какие-либо территории. Сами переговоры предлагалось начать, используя военную поддержку ВСУ в качестве рычага давления на Россию и Украину. Авторы плана утверждали, что господин Трамп отнесся к этой идее «благожелательно».

Несколько дней назад Reuters писало, что в качестве кандидата рассматривается и Ричард Гренелл, который в годы президентства Дональда Трампа успел поработать не только директором Нацразведки, но и был послом США в Германии, а также специальным представителем президента на мирных переговорах Сербии и Косово. Ричард Гренелл «опытный дипломат», как отмечают собеседники Reuters. Однако, добавляют они, украинские власти вряд ли примут его предложения: он призывал создать некие «автономные зоны» в рамках мирного соглашения между Россией и Украиной, а также выступал против вступления последней в НАТО.

О том, что Дональд Трамп назначит спецпосланника по Украине для ведения мирных переговоров с Россией, СМИ сообщили в середине ноября. Во время первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) в команде господина Трампа был спецпредставитель по Украине Курт Волкер, который обсуждал реализацию Минских соглашений с Киевом и Москвой. В 2019-м он ушел в отставку, а при действующем президенте США Джо Байдене спецпосланника не было.

Подробнее о возможных кандидатах — в материале «Ъ FM» «Посланника по Украине нашли в разведке».

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Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года

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17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России &lt;br>На фото: запуск ATACAMS из установки HIMARS

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России
На фото: запуск ATACAMS из установки HIMARS

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19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В ней был расширен перечень военных угроз, для нейтрализации которых допустимо использовать ядерное оружие

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В ней был расширен перечень военных угроз, для нейтрализации которых допустимо использовать ядерное оружие

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В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва «КУБ-М»

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Слева направо: медсестры с позывными Жадина и Венера в зоне СВО в ДНР

Слева направо: медсестры с позывными Жадина и Венера в зоне СВО в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Протоиерей (в центре) во время службы с мотострелками в Запорожской области

Протоиерей (в центре) во время службы с мотострелками в Запорожской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Маскировка гаубицы на одном из направлений СВО

Маскировка гаубицы на одном из направлений СВО

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа РСЗО «Град» в Белгородской области

Работа РСЗО «Град» в Белгородской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Служащий мобильной группы воздушного наблюдения в Запорожской области

Служащий мобильной группы воздушного наблюдения в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

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Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

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Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

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Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

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Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

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В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

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Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

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Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

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Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

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Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Фото: @mod_russia

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17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России
На фото: запуск ATACAMS из установки HIMARS

Фото: U.S. Army

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В ней был расширен перечень военных угроз, для нейтрализации которых допустимо использовать ядерное оружие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва «КУБ-М»

Фото: ВНИИ ГОЧС

Слева направо: медсестры с позывными Жадина и Венера в зоне СВО в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Протоиерей (в центре) во время службы с мотострелками в Запорожской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Маскировка гаубицы на одном из направлений СВО

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа РСЗО «Град» в Белгородской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Служащий мобильной группы воздушного наблюдения в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Фото: Росгвардия

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Фото: @mod_russia

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