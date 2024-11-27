Reuters: спецпосланником США по Украине может стать соавтор мирного плана Келлог

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру отставного генерала Кита Келлога, предлагавшего республиканцу заморозить российско-украинский конфликт по линии фронта, на должность спецпосланника по Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех источников. Решение пока не принято. Собеседники агентства приписывают лидерство в борьбе за пост другому кандидату — бывшему главе Нацразведки Ричарду Гренеллу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Кит Келлог

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Кит Келлог с 2017 по 2018 год — во время первого президентского срока Дональда Трампа — был ответственным секретарем Совета по нацбезопасности США. В переходной команде республиканца отвечал за вопросы оборонной политики.

В июле вместе с Фредом Флейтцем, тоже работавшим в руководстве аппарата Совета нацбзеопасности при Дональде Трампе, Кит Келлог представил план прекращения боевых действий на Украине. Он, в частности, предполагает заморозку боевых действий по линии фронта и старт мирных переговоров без требований к Киеву признать за Москвой какие-либо территории. Сами переговоры предлагалось начать, используя военную поддержку ВСУ в качестве рычага давления на Россию и Украину. Авторы плана утверждали, что господин Трамп отнесся к этой идее «благожелательно».

Несколько дней назад Reuters писало, что в качестве кандидата рассматривается и Ричард Гренелл, который в годы президентства Дональда Трампа успел поработать не только директором Нацразведки, но и был послом США в Германии, а также специальным представителем президента на мирных переговорах Сербии и Косово. Ричард Гренелл «опытный дипломат», как отмечают собеседники Reuters. Однако, добавляют они, украинские власти вряд ли примут его предложения: он призывал создать некие «автономные зоны» в рамках мирного соглашения между Россией и Украиной, а также выступал против вступления последней в НАТО.

О том, что Дональд Трамп назначит спецпосланника по Украине для ведения мирных переговоров с Россией, СМИ сообщили в середине ноября. Во время первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) в команде господина Трампа был спецпредставитель по Украине Курт Волкер, который обсуждал реализацию Минских соглашений с Киевом и Москвой. В 2019-м он ушел в отставку, а при действующем президенте США Джо Байдене спецпосланника не было.

Подробнее о возможных кандидатах — в материале «Ъ FM» «Посланника по Украине нашли в разведке».