ФК «Урал» обыграл «Химки» в 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России

Футбольный клуб «Урал» победил подмосковные «Химки» на первом этапе 1/4 финала «Пути регионов» Fonbet Кубка России. Игра проходила в Екатеринбурге и в основное время закончилась со счетом 1:1 (0:0). В серии пенальти были сильнее уральцы — 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

На 77 минуте нападающий «Урала» Максим Воронов забил после прострела, пробив пяткой. Через пять минут полузащитник «Химок» Бутта Магомедов сравнял счет. Решающий пенальти забил игрок хозяев Максим Воронов.

В конце матча вратарь гостей Игорь Обухов получил красную карточку за игру руками за пределами штрафной. На место вратаря встал полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов. Он же не реализовал последний пенальти в послематчевой серии.

Соперник «Урала» на втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» определится по итогам жеребьевки. Уральская команда может сыграть со «Спартаком», московским «Динамо», «Ахматом» или «Рубином».

Напомним, в 1/8 финала «Пути регионов» «Урал» победил калининградскую «Балтику». Игра проходила в Калининграде и закончилась со счетом 0:1 (0:0).

Виталий Красиков