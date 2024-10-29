ФК «Урал» обыграл «Балтику» в 1/8 финала «Пути регионов» Кубка России

Футбольный клуб «Урал» победил калиниградскую «Балтику» в 1/8 финала «Пути регионов» Fonbet Кубка России. Игра проходила в Калининграде и закончилась со счетом 0:1 (0:0). Ранее «Урал» проиграл «Балтике» со счетом 2:1 в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Балтика» Фото: ФК «Балтика»

На 48 минуте счет открыл крайний защитник «Урала» Мингиян Бевеев с передачи Артема Юсупова.

Соперник «Урала» в 1/4 финала «Пути регионов» определится по итогам жеребьевки. Уральская команда может сыграть два матча с «Краснодаром», «Акроном», «Динамо-Махачкалой» или «Химками».

Напомним, в 1/16 финала «Пути регионов» «Урал» победил саратовский «Сокол». Игра проходила в Саратове и закончилась со счетом 1:3 (0:2).

Виталий Красиков