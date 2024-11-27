В Новом Уренгое на мужчину и подростка завели уголовное дело о сбыте наркотиков

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ — ЯНАО) на мужчину и подростка завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере), сообщили в пресс-службе окружного СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 26 ноября мужчина и подросток через интернет намеревались сбыть наркотические средства в крупном размере.

Напомним, ранее Свердловский областной суд в Екатеринбурге отправил в колонию двух жителей региона, которых судили по нескольким частям ст. 228 УК РФ за изготовление и сбыт крупных партий наркотиков.

Ксения Тарских