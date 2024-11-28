«Любовь и голуби» за кадром
Как снимали советскую комедию
С 28 ноября в российских кинотеатрах вновь показывают комедию Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Фильм снимали в 1984-м, 40 лет назад. Но новый выход в прокат приурочен не только к этой годовщине, но и к еще одной важной дате. 3 декабря Нине Дорошиной, исполнительнице одной из главных ролей в картине, исполнилось бы 90 лет. «Коммерсантъ» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют редкие фотографии со съемок любимой комедии.
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