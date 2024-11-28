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Коммерсантъ FM
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«Любовь и голуби» за кадром

Как снимали советскую комедию

С 28 ноября в российских кинотеатрах вновь показывают комедию Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Фильм снимали в 1984-м, 40 лет назад. Но новый выход в прокат приурочен не только к этой годовщине, но и к еще одной важной дате. 3 декабря Нине Дорошиной, исполнительнице одной из главных ролей в картине, исполнилось бы 90 лет. «Коммерсантъ» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют редкие фотографии со съемок любимой комедии.

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Первоначально в сценарии роль Раисы Захаровны была совсем небольшой, но для Людмилы Гурченко режиссер Владимир Меньшов решил добавить эпизодов&lt;br> На фото: актеры Александр Михайлов (слева), Людмила Гурченко и Владимир Меньшов во время съемок сцены на курорте

Первоначально в сценарии роль Раисы Захаровны была совсем небольшой, но для Людмилы Гурченко режиссер Владимир Меньшов решил добавить эпизодов
На фото: актеры Александр Михайлов (слева), Людмила Гурченко и Владимир Меньшов во время съемок сцены на курорте

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Несмотря на критику со стороны киноначальников, фильм получил широкое зрительское признание. В кинотеатрах картину посмотрели почти 45 млн человек. В 2009 году она удостоилась премии «MTV — Россия» как лучший советский фильм

Несмотря на критику со стороны киноначальников, фильм получил широкое зрительское признание. В кинотеатрах картину посмотрели почти 45 млн человек. В 2009 году она удостоилась премии «MTV — Россия» как лучший советский фильм

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Идея снять фильм у Владимира Меньшова возникла, когда он увидел в театре «Современник» спектакль «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. Режиссер предложил драматургу написать сценарий для картины. История, рассказанная в пьесе, произошла с соседями Гуркина в городке Черемхово Иркутской области, причем автор в произведении даже оставил героям фамилию их прототипов — Кузякины. &lt;br> На фото: Режиссер Владимир Меньшов (слева) и оператор Юрий Невский на съемках фильма

Идея снять фильм у Владимира Меньшова возникла, когда он увидел в театре «Современник» спектакль «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. Режиссер предложил драматургу написать сценарий для картины. История, рассказанная в пьесе, произошла с соседями Гуркина в городке Черемхово Иркутской области, причем автор в произведении даже оставил героям фамилию их прототипов — Кузякины.
На фото: Режиссер Владимир Меньшов (слева) и оператор Юрий Невский на съемках фильма

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Меньшов планировал снимать фильм на родине героев — в Иркутской области, но подходящую натуру там подобрать не удалось. Поэтому местом съемок стал карельский Медвежьегорск

Меньшов планировал снимать фильм на родине героев — в Иркутской области, но подходящую натуру там подобрать не удалось. Поэтому местом съемок стал карельский Медвежьегорск

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Оператором комедии Меньшова стал Юрий Невский (на фото), который до этого работал на картинах «Страх высоты», «Территория», «Охота на лис»

Оператором комедии Меньшова стал Юрий Невский (на фото), который до этого работал на картинах «Страх высоты», «Территория», «Охота на лис»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Для съемок сцены, в которой герои исполняют кадриль, сперва были приглашены профессиональные танцовщики. Но режиссеру их движения не понравились: по его замыслу, они должны были быть более «деревенскими». Тогда к съемкам привлекли медвежьегорский самодеятельный коллектив

Для съемок сцены, в которой герои исполняют кадриль, сперва были приглашены профессиональные танцовщики. Но режиссеру их движения не понравились: по его замыслу, они должны были быть более «деревенскими». Тогда к съемкам привлекли медвежьегорский самодеятельный коллектив

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

На роль Нади была утверждена Нина Дорошина, которая играла эту роль на сцене «Современника». А вот исполнителя роли Василия нашли не сразу. Вжиться в образ пробовали Николай Лавров, Борис Сморчков, Виктор Борцов и Сергей Юрский, которого пригласили в итоге сыграть дядю Митю. Только увидев Александра Михайлова, режиссер понял, что герой найден

На роль Нади была утверждена Нина Дорошина, которая играла эту роль на сцене «Современника». А вот исполнителя роли Василия нашли не сразу. Вжиться в образ пробовали Николай Лавров, Борис Сморчков, Виктор Борцов и Сергей Юрский, которого пригласили в итоге сыграть дядю Митю. Только увидев Александра Михайлова, режиссер понял, что герой найден

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Первоначально картину планировали сделать двухсерийной, но на худсовете фильм сильно раскритиковали за принижение достоинства советских колхозников, а также за сцены с алкоголем. От режиссера потребовали переделать фильм, а после отказа даже отстранили от монтажа. В результате Меньшова все же вернули к работе, но часть сцен пришлось убрать

Первоначально картину планировали сделать двухсерийной, но на худсовете фильм сильно раскритиковали за принижение достоинства советских колхозников, а также за сцены с алкоголем. От режиссера потребовали переделать фильм, а после отказа даже отстранили от монтажа. В результате Меньшова все же вернули к работе, но часть сцен пришлось убрать

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Одним из режиссерских приемов Меньшова стала нарочитая театральность постановки. Так, перед домом Кузякиных был сооружен специальный помост, напоминающий сцену, а сам Меньшов в роли ведущего кадрили объявляет отдельные сцены — «фигуры»

Одним из режиссерских приемов Меньшова стала нарочитая театральность постановки. Так, перед домом Кузякиных был сооружен специальный помост, напоминающий сцену, а сам Меньшов в роли ведущего кадрили объявляет отдельные сцены — «фигуры»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

«Любовь и голуби» — третья режиссерская работа Владимира Меньшова. В фильме есть отсылка на его предыдущую картину «Москва слезам не верит» — именно ее Надя с детьми смотрят по телевизору

«Любовь и голуби» — третья режиссерская работа Владимира Меньшова. В фильме есть отсылка на его предыдущую картину «Москва слезам не верит» — именно ее Надя с детьми смотрят по телевизору

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

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Первоначально в сценарии роль Раисы Захаровны была совсем небольшой, но для Людмилы Гурченко режиссер Владимир Меньшов решил добавить эпизодов
На фото: актеры Александр Михайлов (слева), Людмила Гурченко и Владимир Меньшов во время съемок сцены на курорте

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Несмотря на критику со стороны киноначальников, фильм получил широкое зрительское признание. В кинотеатрах картину посмотрели почти 45 млн человек. В 2009 году она удостоилась премии «MTV — Россия» как лучший советский фильм

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Идея снять фильм у Владимира Меньшова возникла, когда он увидел в театре «Современник» спектакль «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. Режиссер предложил драматургу написать сценарий для картины. История, рассказанная в пьесе, произошла с соседями Гуркина в городке Черемхово Иркутской области, причем автор в произведении даже оставил героям фамилию их прототипов — Кузякины.
На фото: Режиссер Владимир Меньшов (слева) и оператор Юрий Невский на съемках фильма

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Меньшов планировал снимать фильм на родине героев — в Иркутской области, но подходящую натуру там подобрать не удалось. Поэтому местом съемок стал карельский Медвежьегорск

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Оператором комедии Меньшова стал Юрий Невский (на фото), который до этого работал на картинах «Страх высоты», «Территория», «Охота на лис»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Для съемок сцены, в которой герои исполняют кадриль, сперва были приглашены профессиональные танцовщики. Но режиссеру их движения не понравились: по его замыслу, они должны были быть более «деревенскими». Тогда к съемкам привлекли медвежьегорский самодеятельный коллектив

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

На роль Нади была утверждена Нина Дорошина, которая играла эту роль на сцене «Современника». А вот исполнителя роли Василия нашли не сразу. Вжиться в образ пробовали Николай Лавров, Борис Сморчков, Виктор Борцов и Сергей Юрский, которого пригласили в итоге сыграть дядю Митю. Только увидев Александра Михайлова, режиссер понял, что герой найден

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Первоначально картину планировали сделать двухсерийной, но на худсовете фильм сильно раскритиковали за принижение достоинства советских колхозников, а также за сцены с алкоголем. От режиссера потребовали переделать фильм, а после отказа даже отстранили от монтажа. В результате Меньшова все же вернули к работе, но часть сцен пришлось убрать

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Одним из режиссерских приемов Меньшова стала нарочитая театральность постановки. Так, перед домом Кузякиных был сооружен специальный помост, напоминающий сцену, а сам Меньшов в роли ведущего кадрили объявляет отдельные сцены — «фигуры»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

«Любовь и голуби» — третья режиссерская работа Владимира Меньшова. В фильме есть отсылка на его предыдущую картину «Москва слезам не верит» — именно ее Надя с детьми смотрят по телевизору

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

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