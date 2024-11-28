«Любовь и голуби» за кадром

С 28 ноября в российских кинотеатрах вновь показывают комедию Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Фильм снимали в 1984-м, 40 лет назад. Но новый выход в прокат приурочен не только к этой годовщине, но и к еще одной важной дате. 3 декабря Нине Дорошиной, исполнительнице одной из главных ролей в картине, исполнилось бы 90 лет. «Коммерсантъ» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют редкие фотографии со съемок любимой комедии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первоначально в сценарии роль Раисы Захаровны была совсем небольшой, но для Людмилы Гурченко режиссер Владимир Меньшов решил добавить эпизодов

На фото: актеры Александр Михайлов (слева), Людмила Гурченко и Владимир Меньшов во время съемок сцены на курорте Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Несмотря на критику со стороны киноначальников, фильм получил широкое зрительское признание. В кинотеатрах картину посмотрели почти 45 млн человек. В 2009 году она удостоилась премии «MTV — Россия» как лучший советский фильм Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Идея снять фильм у Владимира Меньшова возникла, когда он увидел в театре «Современник» спектакль «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. Режиссер предложил драматургу написать сценарий для картины. История, рассказанная в пьесе, произошла с соседями Гуркина в городке Черемхово Иркутской области, причем автор в произведении даже оставил героям фамилию их прототипов — Кузякины.

На фото: Режиссер Владимир Меньшов (слева) и оператор Юрий Невский на съемках фильма Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Меньшов планировал снимать фильм на родине героев — в Иркутской области, но подходящую натуру там подобрать не удалось. Поэтому местом съемок стал карельский Медвежьегорск Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Оператором комедии Меньшова стал Юрий Невский (на фото), который до этого работал на картинах «Страх высоты», «Территория», «Охота на лис» Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Для съемок сцены, в которой герои исполняют кадриль, сперва были приглашены профессиональные танцовщики. Но режиссеру их движения не понравились: по его замыслу, они должны были быть более «деревенскими». Тогда к съемкам привлекли медвежьегорский самодеятельный коллектив Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» На роль Нади была утверждена Нина Дорошина, которая играла эту роль на сцене «Современника». А вот исполнителя роли Василия нашли не сразу. Вжиться в образ пробовали Николай Лавров, Борис Сморчков, Виктор Борцов и Сергей Юрский, которого пригласили в итоге сыграть дядю Митю. Только увидев Александра Михайлова, режиссер понял, что герой найден Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Первоначально картину планировали сделать двухсерийной, но на худсовете фильм сильно раскритиковали за принижение достоинства советских колхозников, а также за сцены с алкоголем. От режиссера потребовали переделать фильм, а после отказа даже отстранили от монтажа. В результате Меньшова все же вернули к работе, но часть сцен пришлось убрать Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Одним из режиссерских приемов Меньшова стала нарочитая театральность постановки. Так, перед домом Кузякиных был сооружен специальный помост, напоминающий сцену, а сам Меньшов в роли ведущего кадрили объявляет отдельные сцены — «фигуры» Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» «Любовь и голуби» — третья режиссерская работа Владимира Меньшова. В фильме есть отсылка на его предыдущую картину «Москва слезам не верит» — именно ее Надя с детьми смотрят по телевизору Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Следующая фотография 1 / 10 Первоначально в сценарии роль Раисы Захаровны была совсем небольшой, но для Людмилы Гурченко режиссер Владимир Меньшов решил добавить эпизодов

На фото: актеры Александр Михайлов (слева), Людмила Гурченко и Владимир Меньшов во время съемок сцены на курорте Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Несмотря на критику со стороны киноначальников, фильм получил широкое зрительское признание. В кинотеатрах картину посмотрели почти 45 млн человек. В 2009 году она удостоилась премии «MTV — Россия» как лучший советский фильм Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Идея снять фильм у Владимира Меньшова возникла, когда он увидел в театре «Современник» спектакль «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. Режиссер предложил драматургу написать сценарий для картины. История, рассказанная в пьесе, произошла с соседями Гуркина в городке Черемхово Иркутской области, причем автор в произведении даже оставил героям фамилию их прототипов — Кузякины.

На фото: Режиссер Владимир Меньшов (слева) и оператор Юрий Невский на съемках фильма Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Меньшов планировал снимать фильм на родине героев — в Иркутской области, но подходящую натуру там подобрать не удалось. Поэтому местом съемок стал карельский Медвежьегорск Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Оператором комедии Меньшова стал Юрий Невский (на фото), который до этого работал на картинах «Страх высоты», «Территория», «Охота на лис» Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Для съемок сцены, в которой герои исполняют кадриль, сперва были приглашены профессиональные танцовщики. Но режиссеру их движения не понравились: по его замыслу, они должны были быть более «деревенскими». Тогда к съемкам привлекли медвежьегорский самодеятельный коллектив Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» На роль Нади была утверждена Нина Дорошина, которая играла эту роль на сцене «Современника». А вот исполнителя роли Василия нашли не сразу. Вжиться в образ пробовали Николай Лавров, Борис Сморчков, Виктор Борцов и Сергей Юрский, которого пригласили в итоге сыграть дядю Митю. Только увидев Александра Михайлова, режиссер понял, что герой найден Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Первоначально картину планировали сделать двухсерийной, но на худсовете фильм сильно раскритиковали за принижение достоинства советских колхозников, а также за сцены с алкоголем. От режиссера потребовали переделать фильм, а после отказа даже отстранили от монтажа. В результате Меньшова все же вернули к работе, но часть сцен пришлось убрать Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Одним из режиссерских приемов Меньшова стала нарочитая театральность постановки. Так, перед домом Кузякиных был сооружен специальный помост, напоминающий сцену, а сам Меньшов в роли ведущего кадрили объявляет отдельные сцены — «фигуры» Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» «Любовь и голуби» — третья режиссерская работа Владимира Меньшова. В фильме есть отсылка на его предыдущую картину «Москва слезам не верит» — именно ее Надя с детьми смотрят по телевизору Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»