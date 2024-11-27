Суд оставил в СИЗО экс-адвоката Эльмана Пашаева
2-й Западный окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу на арест бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). 13 ноября Московский гарнизонный военный суд продлил арест адвоката на два месяца, до 15 января.
Эльман Пашаев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
На сегодняшнем заседании суд признал продление ареста законным, жалобу защиты оставил без удовлетворения, сообщают «РИА Новости» и ТАСС.
Защита Эльмана Пашаева просила заменить меру пресечения на домашний арест, утверждая, что подзащитный «не собирается скрываться» и характеризуется положительно, имеет две госнаграды за храбрость и медаль Жукова, дважды ранен в боевых действиях на Украине. Защитники отмечали, что Эльман Пашаев также пожертвовал для нужд российской армии в общей сложности 80 млн руб., в том числе купив более 500 дронов и 20 мотоциклов. Сам Эльман Пашаев на заседании заявил, что его дело — «заказное» и основано только на показаниях потерпевшего.
В материалах агентств не приводится мотивировочная часть решения суда. 18 сентября, когда Московский гарнизонный суд впервые избирал для бывшего адвоката меру пресечения, следствие мотивировало заключение под стражу тем, что фигурант подозревается в тяжком преступлении, а находясь на свободе, может скрыться или продолжит заниматься преступной деятельностью.
Следствие считает, что в феврале 2024 года Эльман Пашаев предложил решить вопрос с уголовным преследованием Алексея и Елены Блиновских по делу о неуплате налогов. За эти услуги он получил 18,5 млн руб. и $300 тыс., не предприняв при этом никаких действий. Сейчас дело Елены Блиновской рассматривается в суде, дело ее супруга приостановлено в связи с его участием в боевых действиях.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Еще не адвокат, но уже заключенный».