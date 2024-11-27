Суд оставил в СИЗО экс-адвоката Эльмана Пашаева

2-й Западный окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу на арест бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). 13 ноября Московский гарнизонный военный суд продлил арест адвоката на два месяца, до 15 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльман Пашаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эльман Пашаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На сегодняшнем заседании суд признал продление ареста законным, жалобу защиты оставил без удовлетворения, сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Защита Эльмана Пашаева просила заменить меру пресечения на домашний арест, утверждая, что подзащитный «не собирается скрываться» и характеризуется положительно, имеет две госнаграды за храбрость и медаль Жукова, дважды ранен в боевых действиях на Украине. Защитники отмечали, что Эльман Пашаев также пожертвовал для нужд российской армии в общей сложности 80 млн руб., в том числе купив более 500 дронов и 20 мотоциклов. Сам Эльман Пашаев на заседании заявил, что его дело — «заказное» и основано только на показаниях потерпевшего.

В материалах агентств не приводится мотивировочная часть решения суда. 18 сентября, когда Московский гарнизонный суд впервые избирал для бывшего адвоката меру пресечения, следствие мотивировало заключение под стражу тем, что фигурант подозревается в тяжком преступлении, а находясь на свободе, может скрыться или продолжит заниматься преступной деятельностью.

Следствие считает, что в феврале 2024 года Эльман Пашаев предложил решить вопрос с уголовным преследованием Алексея и Елены Блиновских по делу о неуплате налогов. За эти услуги он получил 18,5 млн руб. и $300 тыс., не предприняв при этом никаких действий. Сейчас дело Елены Блиновской рассматривается в суде, дело ее супруга приостановлено в связи с его участием в боевых действиях.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Еще не адвокат, но уже заключенный».