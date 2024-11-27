«Константин Чайкин представил новые часы в своей коллекции "Ристмоны"»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новых часах, которые были созданы в единственном экземпляре для аукциона Phillips.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Чайкин для аукциона Phillips Фото: Константин Чайкин для аукциона Phillips

Встречаем панду! Константин Чайкин представил новые часы в своей самой узнаваемой коллекции «Ристмоны» — монстры на запястье, анимированные персонажи, глаза и рот которых являются часовыми индикациями. Милая панда — часы, созданные в единственном экземпляре. Отличительная особенность Panda Piece Unique — верхние ушки-крепления ремешка (они же уши панды), выполненные из черного углеродного волокна. Обычно в «Ристмонах» игра слов только со словом «лицо», ведь по-английски циферблат называют face, а тут еще и с русским определением элементов крепления корпуса к ремешку — ушками. История создания «Панды» очень долгая: еще в июне 2018 года Константин Чайкин сделал первый эскиз. Зато на прилавке часам долго задерживаться не предстояло: 23 ноября их выставили на гонконгские торги Phillips, специально для которых они и были выпущены.