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В Зеленодольске рабочий погиб, упав с 4-метровой высоты на бетон

В Зеленодольске возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего одного из предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

26 ноября 2024 года в Зеленодольске на территории одного из предприятий рабочий подрядной организации получил смертельную травму. По версии следствия, во время монтажных работ потерпевший оступился и упал с 4-метровой высоты на бетонный пол. Мужчину доставили в медучреждение, но его не удалось спасти.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сотрудники следствия устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, городское ведомство проверит соблюдение работодателем требований законодательства об охране труда. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Диана Соловьёва

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