Мосбиржа запустит мини-фьючерсы на нефть Brent и микро-фьючерсы на газ Henry Hub

Московская биржа (MOEX: MOEX) 2 декабря начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсами на нефть Brent и газ Henry Hub со сниженной номинальной стоимостью. Стандартные фьючерсные контракты на энергоносители продолжат торговаться в обычном режиме.

Номинальная стоимость мини-фьючерсов на Brent будет ниже стандартной в 10 раз, микро-фьючерсов на Henry Hub — в 100 раз. Первые будут торговаться под тикером BRM, вторые — под тикером NGM.

С первого дня торгов будут доступны мини-фьючерсы на нефть со сроками исполнения с января по июнь 2025 года и микро-фьючерсы на газ со сроками исполнения с декабря 2024 по май 2025 года. Директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева считает, что новые инструменты позволят инвесторам «использовать больше торговых стратегий, а также диверсифицировать свои инвестиции».

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