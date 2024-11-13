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Сочи завершает годовую обработку растений от вредителей

В Сочи подходит к концу плановая обработка растений от вредителей на 2024 год. Мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Субтропического научного центра РАН. Пальмы обрабатываются шесть раз в год, другие зеленые насаждения — четыре раза, напомнили в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Работы по уничтожению вредителей осуществляются с 5:00 до 8:00, когда на улицах меньше всего людей. Специалисты обрабатывают выявленные очаги скопления вредоносных насекомых.

Директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Гиньковский сообщил: «По поручению главы Сочи Андрея Прошунина усилена работа по сохранению и восстановлению зеленого убранства города. Администрация совместно с Субтропическим научным центром ежегодно проводит обучающие семинары для хозяйствующих субъектов и регулярно рассылает информационные материалы о необходимости обработки зеленых насаждений от вредителей».

В каждом районе Сочи заключены контракты со специализированными организациями. Обработка проводится против комплекса вредителей, включая коричневого мраморного клопа, пальмового долгоносика и гусениц американской белой бабочки. Владельцы земельных участков также должны обрабатывать зеленые насаждения на своих территориях. За обработку придомовых территорий отвечают собственники жилья или управляющие компании.

В 2024 году в Сочи обработали около 7 тыс. пальм от инвазивных вредителей. На эти цели из городского бюджета выделили более 29 млн руб.

Вячеслав Рыжков

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