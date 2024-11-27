Пашинян не посетит саммит ОДКБ в Астане

Премьер-министр Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 28 ноября в Астане, подтвердила пресс-секретарь председателя армянского правительства Назели Багдасарян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Позиция Республики Армения относительно замораживания участия в деятельности ОДКБ не изменилась»,— сказала она 24News. Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что «представители Армении заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов».

В феврале Никол Пашинян сообщил о заморозке членства страны в ОДКБ. Он допускал выход Армении из объединения, если члены ОДКБ не выполнят обязательств и не признают свою зону ответственности (имея в виду события в Нагорном Карабахе). Позднее он и вовсе назвал ОДКБ угрозой национальной безопасности и заявил о приближающейся «точке невозврата». При этом в объединении заверили, что все обязательства перед Ереваном сохраняются.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Арбатско-армянская линия».