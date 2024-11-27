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Коммерсантъ FM
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«Газпром» увязал проблему поставок в Молдавию с ее долгом за газ

Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов провел пресс-конференцию по итогам визита в Санкт-Петербург. По его словам, «Газпром» (MOEX: GAZP) связал возможность поставок по альтернативному маршруту с уплатой Молдавией долга $709 млн. Республика этот долг не признает.

«По моему мнению, "Газпром" увязывает вопрос продолжения поставок газа по альтернативному маршруту через Турцию с урегулированием предполагаемого долга правого берега (Молдавии.— "Ъ")»,— рассказал господин Парликов (цитата по ТАСС).

Как уточнил министр, Молдавия предложила оплатить малую часть долга — $8,6 млн. «Российская сторона не признает наш аудит, однако мы до сих пор не получили от "Газпрома" альтернативы. Мы обратились с просьбой, чтобы они сформировали свою позицию и проинформировали нас»,— добавил министр.

В октябре 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на поставку 3,3 млрд куб. м газа в год. В конце 2022 года российская компания вдвое сократила поставки в Молдавию, аргументируя это блокировкой украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный газопровод.

Российско-молдавские переговоры в Санкт-Петербурге прошли 25 ноября. Как выяснил «Ъ», «Газпром» готов продолжить поставки газа в непризнанную Приднестровскую республику на уровне 2 млрд куб. м в год после 1 января 2025 года, когда истечет транзитный контракт с Украиной. На встрече обсуждался новый маршрут поставок — через Турцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Украину обходят переговорами».

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