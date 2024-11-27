Благовещенск накрыло «бурей столетия»

В Благовещенске уже второй день не прекращается снегопад, его назвали «бурей столетия». За ночь выпало 13 мм осадков. В городе введен режим ЧС, школы переведены на дистанционное обучение до 29 ноября. Из-за снега на дорогах отменена часть автобусных рейсов.

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Штормовое предупреждение в Приамурье региональный гидрометцентр объявил в конце прошлой недели. В ночь на 26 ноября в Благовещенске выпало 89% месячной нормы осадков. Это стало рекордом за последние 97 лет. Уборка дорог и территорий от снега в городе ведется круглосуточно. Из-за непогоды выросло число ДТП и заносов машин.