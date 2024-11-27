В Благовещенске введен режим ЧС из-за «бури столетия»

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Благовещенска приняла решение о введении в городе режима ЧС, сообщил мэр Олег Имамеев. По его словам, за два дня выпало столько же снега, «сколько по нормам выпадает за всю зиму». В городе возникли сложности с движением общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Анна Яшина / Коммерсантъ Фото: Анна Яшина / Коммерсантъ Фото: Анна Яшина / Коммерсантъ Фото: Анна Яшина / Коммерсантъ Фото: МЧС Амурской области Фото: Правительство Амурской области Следующая фотография 1 / 6 Фото: Анна Яшина / Коммерсантъ Фото: Анна Яшина / Коммерсантъ Фото: Анна Яшина / Коммерсантъ Фото: Анна Яшина / Коммерсантъ Фото: МЧС Амурской области Фото: Правительство Амурской области

Господин Имамеев назвал ситуацию форс-мажорной. Мэр попросил руководителей предприятий и организаций убрать от снега прилегающие территории и «по возможности захватить и находящиеся рядом автобусные остановки, пешеходные дорожки». Помочь в уборке он также попросил жителей многоквартирных домов. В соцсетях появились видео, как он сам убирает снег перед администрацией.

«Специальные службы города трудятся в круглосуточном режиме, мы, безусловно, справимся со всеми последствиями снегопада. Но вместе это сделаем быстрее»,— написал Олег Имамеев в Telegram.

В администрации Благовещенска сообщили, что из-за сложной дорожной обстановки не весь общественный транспорт смог выйти на линии. Из-за снега были отменены десятки рейсов по 20 автобусным маршрутам. Также несколько утренних авиарейсов в Благовещенск были вынуждены уйти на запасной аэродром в Хабаровск.

Все школы Благовещенска до пятницы, 29 ноября, переведены на дистанционное обучение. Работодатели самостоятельно принимают решение о сокращении рабочего дня или переводе сотрудников на удаленку, добавили в администрации.