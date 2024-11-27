В Ростовской области арестована обвиняемая в убийстве ребенка

Таганрогский городской суд Ростовской области заключил под стражу Наталью Гераскину, обвиняемую в убийстве и покушении на убийство двух малолетних детей (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Обвиняемая помещена в следственный изолятор до 23 января 2025 года. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», 24 ноября Наталья Гераскина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила двух полугодовалых близнецов. Затем она положила их в сумки, отнесла в магазин и там оставила. Прибывшие на место медработники обнаружили, что один из младенцев уже был мертв. Его брат выжил и был госпитализирован.

Ева Китаева