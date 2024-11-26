Бастрыкину доложат о расследовании убийства и покушения на убийство детей в Таганроге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от главы ростовского ведомства Аслана Хуаде доклад о ходе расследования уголовного дела, заведенного в отношении жительницы Таганрога. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Фигурантка подозревается в убийстве и покушении на убийство своих детей (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По информации СУ СК по региону, 24 ноября подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила двух полугодовалых близнецов. Затем она положила их в сумки и отнесли в магазин. Прибывшие на место медработники обнаружили, что один из младенцев уже был мертв. Его брат выжил и был госпитализирован.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Его ход также контролирует прокуратура региона.