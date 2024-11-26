Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкину доложат о расследовании убийства и покушения на убийство детей в Таганроге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от главы ростовского ведомства Аслана Хуаде доклад о ходе расследования уголовного дела, заведенного в отношении жительницы Таганрога. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Фигурантка подозревается в убийстве и покушении на убийство своих детей (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По информации СУ СК по региону, 24 ноября подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила двух полугодовалых близнецов. Затем она положила их в сумки и отнесли в магазин. Прибывшие на место медработники обнаружили, что один из младенцев уже был мертв. Его брат выжил и был госпитализирован.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Его ход также контролирует прокуратура региона.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...