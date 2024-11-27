В Чувашской Республике с 1 января 2025 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов вырастет в среднем на 1,8 руб. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии в 2025 году вырастет минимальный размер взноса на капремонт

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ В Чувашии в 2025 году вырастет минимальный размер взноса на капремонт

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Чувашии с 2025 года составит 10,94 руб. за кв. м для домов без лифтов и 11,87 руб. за кв. м для домов, оборудованных лифтами. Это увеличение является частью программы, направленной на выполнение объема работ по ремонту жилых зданий в регионе. По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии, фактически для выполнения всего объема работ размер взноса необходимо увеличить на 37,4% по сравнению с уровнем 2024 года — до 12,67 руб. для домов без лифтов и до 13,74 руб. для домов с лифтами.

Однако, с учетом социальной чувствительности вопроса, для предотвращения резкого роста тарифов было принято решение увеличить взносы только на 18,7%, что составляет половину от экономически обоснованного уровня.

Программа капремонта на 2025 год включает работы в 395 многоквартирных домах общей площадью около 1,5 млн кв. м, в которых проживает порядка 60 тысяч человек. На эти цели планируется направить 3,37 млрд руб. Из них 1,91 млрд руб. будут направлены на счет регионального оператора, а 1,46 млрд руб. — на спецсчета собственников.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что в случае дефицита средств из республиканского бюджета было выделено почти 300 млн руб. для выполнения обязательств Фонда капремонта. В этом году на поддержание лифтового хозяйства направлено 600 млн руб. Также в долгосрочной перспективе власти планируют, чтобы собственники многоквартирных домов могли самостоятельно обеспечивать содержание и восстановление имущества.

Собираемость взносов на капитальный ремонт в Чувашии с января по октябрь 2024 года составила 93,4%.

Анар Зейналов