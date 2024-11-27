Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Митрополит Евгений заявил о разрушающих поступках священника после дела клирика

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем telegram-канале заявил о том, что священник может совершать «разрушающие» поступки для самого себя, церкви и тех, кого он любит. Такое заявление он сделал после того, как в отношении его бывшего секретаря, клирика Даниила Сидорова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера).

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Совершенно невероятным кажется то, что священник, искренне предстоящий Престолу Божию и честно желающий принести пользу Церкви, совершает поступки, которые разрушат не только его собственную жизнь, но и жизнь тех, кого он любит, поступки, наносящие кровоточащие раны сознанию нормального человека и самой Церкви», — написал Евгений Кульберг и добавил, что «апокалипсис ближе, чем мы думаем».

Напомним, накануне Церковный суд Екатеринбургской епархии запретил в священнослужении и вывел из штата епархии клирика Даниила Сидорова после информации о том, что он напал на девушку. По словам потерпевшей, он преследовал ее, а затем якобы схватил за волосы около подъезда и начал приставать. Октябрьский райсуд Екатеринбурга избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий и отпустил из-под стражи в зале суда. По данным «Ъ-Урал», вину священнослужитель признал.

В 2020 году Даниил Сидоров занял должность секретаря-референта Митрополита Евгения Кульберга. В 2021 году он был назначен клириком Свято-Симеоновского Архиерейского подворья. В июне 2024 года назначен штатным клириком в храме Большой Златоуст.

Мария Шараева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...