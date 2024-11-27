Митрополит Евгений заявил о разрушающих поступках священника после дела клирика

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем telegram-канале заявил о том, что священник может совершать «разрушающие» поступки для самого себя, церкви и тех, кого он любит. Такое заявление он сделал после того, как в отношении его бывшего секретаря, клирика Даниила Сидорова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера).

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«Совершенно невероятным кажется то, что священник, искренне предстоящий Престолу Божию и честно желающий принести пользу Церкви, совершает поступки, которые разрушат не только его собственную жизнь, но и жизнь тех, кого он любит, поступки, наносящие кровоточащие раны сознанию нормального человека и самой Церкви», — написал Евгений Кульберг и добавил, что «апокалипсис ближе, чем мы думаем».

Напомним, накануне Церковный суд Екатеринбургской епархии запретил в священнослужении и вывел из штата епархии клирика Даниила Сидорова после информации о том, что он напал на девушку. По словам потерпевшей, он преследовал ее, а затем якобы схватил за волосы около подъезда и начал приставать. Октябрьский райсуд Екатеринбурга избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий и отпустил из-под стражи в зале суда. По данным «Ъ-Урал», вину священнослужитель признал.

В 2020 году Даниил Сидоров занял должность секретаря-референта Митрополита Евгения Кульберга. В 2021 году он был назначен клириком Свято-Симеоновского Архиерейского подворья. В июне 2024 года назначен штатным клириком в храме Большой Златоуст.

Мария Шараева