Маршрут Туапсе – Имеретинский курорт занял второе место по количеству пассажиров

По данным Северо-Кавказской железной дороги, пригородный маршрут Туапсе — Имеретинский курорт стал вторым по популярности среди пассажиров. На этом направлении перевезли около 4,9 млн пассажиров, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Первое место по количеству перевезенных пассажиров занял маршрут Минеральные Воды — Кисловодск. Этим направлением воспользовались свыше 5,2 млн человек.

В пятерку самых популярных пригородных маршрутов Северо-Кавказской железной дороги вошли направления Аэропорт Сочи — Туапсе, которым воспользовались 1,9 млн пассажиров. В топ также попал маршрут Аэропорт Сочи — Сочи с показателем в 1,2 млн пассажиров.

«Ъ-Сочи» писал, что на участке Туапсе — Имеретинский курорт изменили расписание пригородных поездов. Корректировки произошли из-за ремонтных работ. Изменения в расписании затронули составы №6831 и №6804.

Мария Удовик