Прибыль промышленных предприятий КНР продолжает падать

Национальное статистическое управление КНР выпустило данные о динамике прибыли промышленных предприятий страны по итогам октября. Сообщается, что по сравнению с октябрем прошлого года этот показатель сократился на 10%. В сентябре прибыль промпредприятий также показала снижение — на 27%. В целом за первые десять месяцев текущего года прибыль сократилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики объясняют ухудшение ситуации в промышленности страны продолжающимися проблемами в экономике, которая до сих пор не может восстановиться после жестких ограничительных мер, введенных властями во время пандемии COVID-19. Трудности усугубляются сложной обстановкой на рынке недвижимости, где ряд крупных девелоперских и строительных компаний не могут избавиться от многомиллиардных долгов. Кроме того, инвесторы испытывают растущую тревогу по поводу ближайших перспектив внешней торговли Китая на фоне роста напряженности в отношениях с США, особенно после недавнего избрания президентом Дональда Трампа.

Подробнее об экономике Китая — в материале «Ъ» «Лучше прогнозов и хуже планов».

Евгений Хвостик