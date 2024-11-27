Захарова пригрозила ответом на закрытие немецкого бюро «Первого канала»
Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что сегодня, 27 ноября, будут введены меры в ответ на решение властей ФРГ закрыть немецкое бюро российского «Первого канала» в Берлине. Сотрудникам корреспондентского корпуса телеканала предписано покинуть Германию.
Мария Захарова
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Сегодня будут объявлены ответные меры»,— сказала госпожа Захарова ТАСС.
Покинуть Германию предписали корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову. О закрытии немецкого бюро «Первого канала» они узнали вчера, 26 ноября. Перед этим, отметили журналисты, телеканал выпустил сюжет о задержании в России гражданина Германии, которого ФСБ назвала причастным к диверсии на объектах энергетики.