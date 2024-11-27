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Коммерсантъ FM
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Захарова пригрозила ответом на закрытие немецкого бюро «Первого канала»

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что сегодня, 27 ноября, будут введены меры в ответ на решение властей ФРГ закрыть немецкое бюро российского «Первого канала» в Берлине. Сотрудникам корреспондентского корпуса телеканала предписано покинуть Германию.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сегодня будут объявлены ответные меры»,— сказала госпожа Захарова ТАСС.

Покинуть Германию предписали корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову. О закрытии немецкого бюро «Первого канала» они узнали вчера, 26 ноября. Перед этим, отметили журналисты, телеканал выпустил сюжет о задержании в России гражданина Германии, которого ФСБ назвала причастным к диверсии на объектах энергетики.

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