Захарова пригрозила ответом на закрытие немецкого бюро «Первого канала»

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что сегодня, 27 ноября, будут введены меры в ответ на решение властей ФРГ закрыть немецкое бюро российского «Первого канала» в Берлине. Сотрудникам корреспондентского корпуса телеканала предписано покинуть Германию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сегодня будут объявлены ответные меры»,— сказала госпожа Захарова ТАСС.

Покинуть Германию предписали корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову. О закрытии немецкого бюро «Первого канала» они узнали вчера, 26 ноября. Перед этим, отметили журналисты, телеканал выпустил сюжет о задержании в России гражданина Германии, которого ФСБ назвала причастным к диверсии на объектах энергетики.