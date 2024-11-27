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На улице Тургенева в Сочи загорелось здание

На улице Тургенева в Хостинском районе Сочи произошел пожар в здании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 23:22. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что огонь охватил неэксплуатируемое здание и распространился на площади 75 кв. м.

Локализовать возгорание удалось спустя 13 минут после прибытия. Полная ликвидация произошла в 00:33.

В работе задействовали 14 специалистов МЧС и три единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что почти две недели назад ночью на курорте произошел пожар на площади 350 «квадратов». Спасатели эвакуировали 20 человек. Для ликвидации возгорания потребовалось более часа.

Мария Удовик

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